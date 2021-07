L’assurdo paragone di Adinolfi tra il referendum sull’eutanasia legale e Hitler

La storia è semplice: quando si tenta di stravolgere la verità (e la realtà) offrendo paragoni che nulla hanno a che vedere con il tema principale, vuol dire che non si hanno altri argomenti per ribattere alla “controparte”. E così, dopo settimane fatte di dichiarazioni “a caso” su Raffaella Carrà e su Paola Egonu, Mario Adinolfi si ripete riuscendo nell’impresa di trovare similitudini tra la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale e il piano Aktion T4 della Germania nazista.

Adinolfi e il paragone tra eutanasia legale e il piano Aktion T4 di Hitler

Il leader del Popolo della Famiglia, come spesso gli capita – soprattutto di recente -, ha deciso di pontificare anche sul tema dell’eutanasia legale e della raccolta firme in corso in tutta Italia. E per criticare questa proposta di democrazia dal basso, Adinolfi decide di attaccare Fedez e Chiara Ferragni.

“Fedez e Ferragni han firmato per l’eutanasia – ha scritto su Twitter -. Garruli, firmano il piano Aktion T4 di Hitler: l’eliminazione degli improduttivi. Dicono: “Vergogna citare Hitler, qui è il malato a chiederla”. Già. Un malato improduttivo come si sente per la società? Un peso, forse? Riflettere”. In sintesi, Adinolfi è riuscito a paragonare l’eutanasia legale e volontaria (oggetto della raccolta firme per chiedere il referendum) a un piano di eutanasia coatta portato avanti da Hitler negli anni Trenta.

Perché il piano Aktion T4 citato dal leader del Popolo della Famiglia non ha nulla a che vedere con il concetto moderno di eutanasia. Si tratta, infatti, di una strategia approvata dal regime nazista che decideva arbitrariamente, quali cittadini dovessero essere uccisi. Secondo quali modalità? I disabili – ovvero quelli considerati non produttivi e non utili alla società – venivano uccisi dallo Stato tedesco. Una bella differenza. L’eutanasia legale (quella che già esiste in altri Paesi e quella che viene proposta con questa raccolta firme per il referendum) prevede la libera scelta di ogni singolo cittadini malato. Due piani completamente diversi e visibile agli occhi di tutti, ma non a quelli di chi vuole fare solo una barbara propaganda.

(foto: da Instagram)