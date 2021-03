La svolta della Spagna sull’eutanasia

Duecentodue voti a favore, 141 contrari e due astensioni. Questi i numeri del Parlamento spagnolo che questa mattina ha dato il via libera alla legge sull’eutanasia. Il provvedimento, che regolamenta il suicidio assistito per chi “soffre di un’infermità grave e incurabile o una malattia grave, cronica e invalidante” entrerà in vigore tra tre mesi, all’inizio di giugno. Dopo un lungo periodo di riflessione interna, su spinta dei socialisti, arriva l’ok a una legge fortemente sostenuta anche dall’opinione pubblica che ha iniziato a confrontarsi sul tema anche dopo l’uscita di alcuni documentari.

Eutanasia in Spagna è legge: come funziona

La legge votata dal Senato spagnolo, come riporta l’Agenzia di stampa Efe, prevede alcuni passaggi obbligatori per accertare l’effettiva volontà del richiedente di procedere con il suicidio assistito e l’eutanasia. Innanzitutto questa possibilità è rivolta alle persone che “soffrono di un’infermità grave e incurabile o una malattia grave, cronica e invalidante”. Inoltre, come accade già in altri Stati, la richiesta dovrà essere presentata per ben due volte (nell’arco di 15 giorni) dal malato attraverso una lettera scritta: lì dovrà sottolineare la sua volontà, spiegando di essere a conoscenza dell’esistenza delle cure palliative.

Poi, una volta redatta questa lettera, toccherà al medico curante inoltrare la richiesta del paziente a una commissione composta da sette persone tra medici, infermieri e giuristi che darà il via libera alla domanda di eutanasia o suicidio assistito entro 19 giorni. Il paziente, durante questo lasso di tempo, avrà la facoltà di cambiare idea.

Il quarto Paese nell’Unione Europea

La forte discussione interna sul tema dell’eutanasia ha avuto un intenso impulso dopo la riproposizione del film film “Mare dentro” con Javier Bardem: la pellicola racconta la vicenda di Ramon Sampedro, un uomo diventato tetraplegico dopo un incidente in automobile. Da lì sono nate molte petizioni online e il dibattito è arrivato anche in Parlamento. Fino al voto di oggi in Senato che ha approvato la legge. Così la Spagna, dopo Lussemburgo, Olanda e Belgio, diventa il quarto Paese dell’Unione Europea a dare il via libera all’eutanasia. E l’Italia? Anche se i sondaggi, da anni, mostrano la volontà dei cittadini di avere una legge, la situazione è riassunta dal tweet di Marco Cappato: “La Spagna legalizza l’eutanasia. Olè. In Italia siamo sotto processo”.

(foto: IPP/picture-alliance /epd-Bild Krueper)