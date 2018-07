La Stampa e i nomi suggeriti da Elisa Isoardi per la RAI

Ilario Lombardo sulla Stampa oggi scrive che per sbloccare l’infinita partita delle nomine RAI, che il MoVimento 5 Stelle e la Lega si litigavano da giorni, è intervenuta anche Elisa Isoardi, la conduttrice de La Prova del Cuoco che incidentalmente è anche fidanzata di Matteo Salvini. L’indiscrezione pubblicata dal quotidiano sostiene che la Isoardi sarebbe intervenuta in favore di Alberto Matano, papabile alla direzione del Tg2 e già vicino a Vincenzo Spadafora, consigliere di Luigi Di Maio:

Voci, solo voci. Come quelle che rimbalzano tra i grillini, circa una riunione tra i vertici gialloverdi per parlare di nomine, alla presenza della fidanzata “sovranista”. Elisa Isoardi che nella vita fa la conduttrice in Rai, sarebbe stata coinvolta non in quanto fidanzata di Salvini, ma come conoscitrice di Viale Mazzini.

« Chi suggerisci tu Elisa?» le avrebbero chiesto i governanti (tra cui il compagno). E lei qualche nome lo avrebbe fatto: per la direzione di un tg ha confermato la scelta di Alberto Matano, già nel portfolio del M5S.

Ci crediamo? Prima di farlo è bene ricordare che nei giorni scorsi sui giornali si scriveva che la stessa Isoardi avesse fatto visita al suo amico e vecchio mentore Fabrizio Del Noce in Portogallo, perché, si malignava, il nome dell’ex DG era stato fatto per un posto nel consiglio di amministrazione della RAI, addirittura per il ruolo di presidente poi andato, secondo le intenzioni della Lega e al netto dei voti necessari di Forza Italia, Marcello Foa. Insomma, se di moral suasion si tratta, di certo non è così efficace come si maligna.