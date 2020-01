Elly Schlein, ex eurodeputata oggi candidata alle elezioni regionali in Emilia-Romagna con la lista “Emilia Romagna coraggiosa” ha pubblicato su Facebook questo video in cui chiede conto a Matteo Salvini delle assenze della Lega alle riunioni sui negoziati per la riforma del regolamento di Dublino, che oggi obbliga gli stati d’approdo dei rifugiati a fornire loro assistenza.

La scena muta di Salvini con l’eurodeputata Elly Schlein che gli rinfaccia le assenze all’epoca della riforma di Dublino

Salvini e la Lega hanno sempre osteggiato il regolamento di Dublino ma all’Europarlamento i leghisti votarono contro la proposta di modifica del trattato. Va anche ricordato che fu un governo del quale faceva parte la Lega Nord a ratificare quell’accordo che oggi a Salvini non piace: l’attuale versione del del regolamento di Dublino (Dublino III) è stata sottoscritta nel 2013 quando il Presidente del Consiglio era Enrico Letta. Ma è l’accordo di Dublino II (ratificato dal nostro Paese nel 2003) che ha reso operativo il regolamento sulla gestione dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Il regolamento di Dublino II trasformò e rese operativa la Convenzione di Dublino (detta appunto Dublino I) che risale al 1990 e che fu ratificata nel 1997. Non risulta che nel 2003 la Lega abbia chiesto di modificare quella parte del trattato che regolava la gestione delle richieste d’asilo ( (l’articolo 13, che è rimasto invariato dalla II alla III).

