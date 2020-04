La risposta di Marco Travaglio a Sansonetti per Descalzi e Calvosa

Oggi Marco Travaglio risponde al Riformista e a Piero Sansonetti per la storia di Claudio Descalzi in ENI e per la vicenda della presidenza a Lucia Calvosa: la replica si compone di una lunga citazione di Sansonetti e di una battutina finale:

Stampa satirica.“Travaglio batte Berlusconi sul conflitto d’interessi e prende l’Eni”.“Il Fatto Quotidiano è tornato ad attaccare a testa bassa Claudio Descalzi. Cioè l’amministratore delegato dell’Eni. Ormai però il gioco è scoperto: l’attacco del Fatto non nasce, come tutti immaginano, dalla solita furia giustizialista (Descalzi è indagato), ma stavolta nasce da una più prosaica furia di potere. Il Fatto vuole l’Eni per sé… Il Fatto (che ormai tratta direttamente con il Pd, senza più la mediazione di Di Maio) bastona Descalzi per aumentare la propria forza nella trattativa. Alla fine è disposto a cedere su Descalzi purché gli si permetta di mettere le mani sulla Presidenza con una pedina che è controllata direttamente da Travaglio… Non era mai successa una cosa del genere… Spesso si parla di conflitto di interessi, in particolare da quando Berlusconi è in politica.