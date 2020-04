La requisitoria di Marco Travaglio su Descalzi in ENI

In tempi di nomine pubblica una che balla di più è quella di Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI che il MoVimento 5 Stelle vuole silurare anche durante l’emergenza Coronavirus. E Marco Travaglio sul Fatto oggi elenca i cinque motivi che dovrebbero indurre Conte, Gualtieri, 5 Stelle, Pd, Iv, Sinistra e (se è interessato) Mattarella ad accompagnarlo alla porta.

1 – Descalzi è imputato a Milano di corruzione internazionale per la più grande tangente della storia italiana (1,1 miliardi), pagata da Eni nel 2011 per ottenere un giacimento in Nigeria e finita sui conti di politici, mediatori, faccendieri, manager.

2 – L’Eni è indagato anche per le accuse di Piero Amara, suo avvocato esterno, arrestato nel 2018. Amara racconta di aver ricevuto mandato e denaro dai vertici Eni per orchestrare nel 2015 un “complotto” per depistare le indagini milanesi sulle corruzioni Eni in Nigeria e in Algeria, salvando Descalzi dalle accuse. Non solo: nel marzo 2016 incontrò a Roma Claudio Granata (braccio destro di Descalzi) e l’ex manager Vincenzo Armanna per organizzare un depistaggio sul depistaggio: Armanna, in cambio di denaro, avrebbe dovuto ritrattare le accuse contro Descalzi e scaricare tutto su due manager licenziati.

3 – Secondo Amara, la security Eni avrebbe dossierato, pedinato e intercettato Zingales, la Litvack, il giornalista Claudio Gatti (che indagava su Eni) e i pm milanesi De Pasquale, Spadaro e Storari.