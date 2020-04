«Ma la riapertura della Lombardia l’ha decisa Fontana o Salvini?»

Dopo l’annuncio sulla riapertura della Lombardia il 4 maggio Monica Guerzoni sul Corriere della Sera spiega come ha preso Palazzo Chigi la decisione di Attilio Fontana:

Con la strage da coronavirus nelle case di riposo e il Pd che in consiglio regionale chiede il commissariamento per la gestione sanitaria, la situazione in Lombardia è esplosiva. Anche per questo, al vertice del governo la cautela prevale. Sottovoce c’è chi accusa Fontana di voler «depistare» dalle inchieste buttando la palla in tribuna, ma nessuno a Palazzo Chigi e dintorni ha interesse ad arrivare al tutti contro tutti.

Ecco, su questo piano Conte si rifiuta di scendere. Basta polemiche, ripete il premier, che ha chiesto ai ministri di evitare la contrapposizione con Fontana e la Lega. «Salvini denuncia che non arrivano mascherine da Roma, quando basta andare sul sito della Protezione civile per vedere che ne sono arrivate milioni — rivendica un esponente del governo – Alzano polveroni per nascondere i loro problemi».

Il sospetto nel governo è che dietro la mossa di Fontana ci sia la regia di un Matteo Salvini interessato a strumentalizzare le «buone notizie dalla Lombardia ». In diretta Facebook l’ex vicepremier si è rallegrato che il presidente della Regione abbia chiesto al governo di «chiuderla con le chiusure» e ha pesato con la sua bilancia i «soldi veri» in arrivo per il personale sanitario: «Esattamente il doppio di quelli messi a disposizione dal governo».

Meno timido invece sembra essere il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che nell’intervista rilasciata a Piero Colaprico su Repubblica lo dice chiaro e tondo:

Sindaco Sala, la Regione dice che si riparte il 4 maggio… Parla di 4 D. Distanza, dispositivi e cioè mascherine, digitalizzazione e diagnosi…

«L’ha deciso la Regione o Salvini? Stanno passando dal terrore sul numero dei contagi di due giorni fa al liberi tutti. Un po’ più di equilibrio non guasterebbe. Guardi, io non sono contrario a rimettere in moto l’economia, perché alla fine si parla di lavoro per tanta gente. Ma devono essere fornite le garanzie adeguate per chi andrà a lavorare. Quello del 4D è uno slogan senza contenuto. Nella D di dispositivi varranno anche i foulard o le sciarpe, come da loro precedente ordinanza?».

Ma in che situazione siamo a Milano?

«Il discorso sarebbe lunghissimo, provo a riassumere. Nel weekend di Pasqua oltre il 95 % dei controlli dimostra che chi era in movimento poteva farlo. C’è molta autodisciplina e io stesso ogni giorno sono ispirato dalla determinazione e generosità dei milanesi. C’è un volontariato che commuove, così come abbiamo un personale sanitario che dimostra il suo valore. Ma ogni giorno, nei bollettini, dicono che a Milano non stiamo messi bene. Ora, con quale criterio ci viene detto questo? Ma quali dati ci vengono forniti? E come li controllo?».

E quindi?

«Non è mai stato fatto, per dire, un campione rappresentativo della popolazione da analizzare per definire quale è il reale trend del contagio e come i contagiati abbiamo reagito. Si passa da 3.000 a 8.000 tamponi al giorno nell’intera regione. Cioè, una confusione tremenda. Certo, Regione Lombardia, a partire da Codogno, si è trovata in una situazione difficilissima da gestire, però da qualche tempo mi sembra che stiano tirando avanti alla giornata. Giriamola come vogliamo, ma la gestione sanitaria in Veneto e Emilia-Romagna è stata diversa. Non lo dicono solo i numeri, purtroppo drammatici, dei decessi in Lombardia, ma anche quelli relativi a mascherine, tamponi, test sierologici a disposizione della popolazione».