Come la RAI non vuole far cantare Junior Cally per fare un favore a Salvini

In Italia, si sa, la situazione è disperata ma non seria. Per questo finisce nei guai oggi il rapper Junior Cally per una canzone del 2017, attaccato dalla Lega e anche da un redivivo Marcello Foa, che non si faceva sentire in giro da quando si è scoperto che stava per abboccare a una mail di scam e voleva trasferire fondi della RAI su un conto fintamente indicato dal ministero dell’Economia, ma che ieri ha improvvisamente ritrovato la parola per ripetere a pappagallo quello che dicono Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini.

Ma la cosa che fa più ridere della vicenda di Junior Cally è che nessuno tra quelli che protesta al di fuori del cerchietto magico salviniano si rende conto che il can can sul rapper è cominciato dopo che si è conosciuta qualche parola della canzone che vuole cantare a Sanremo:

Spero si capisca che odio il razzista

che pensa al paese ma è meglio il mojito

e pure il liberista di centro sinistra

che perde partite e rifonda il partito

Secondo voi chi è il razzista che preferisce il mojito? E perché non si ferma Marco Masini, che in passato ha osato dire “Bella stronza”, Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari e Miss Keta che hanno nel repertorio frasi violente, sessiste o sulla droga? Ma perché quelli non cantano canzoni che sfottono Salvini, ovvio.

Leggi anche: Perché il presidente della RAI Marcello Foa non vuole il rapper Junior Cally a Sanremo