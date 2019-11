La Legge di Bilancio 2020 e il nodo plastic tax

Ieri la Ragioneria ha bollinato i 119 articoli del disegno di legge della Legge di Bilancio 2020. Ci sono : 13,67 miliardi coperti da tasse e lotta all’evasione e 16,38 miliardi da maggiore deficit (2 miliardi in più di quanto ipotizzato in principio). Spiega Repubblica:

Vengono sterilizzate le clausole Iva, in modo completo per il 2020 (23 miliardi) e parziale nel 2021 (9,8 miliardi) e 2022 (3 miliardi). L’Iva dunque non aumenterà a Capodanno. E questo sforzo ha assorbito quasi tutta la legge di bilancio. Spuntano però anche una serie di microtasse che fanno discutere, sia in maggioranza che nell’opposizione.