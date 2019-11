Plastic tax: come sarà la tassa sulla plastica

La plastic tax è ancora nella legge di bilancio 2020 nonostante le minacce di Renzi & Co.: l’ultima versione della relazione illustrativa, che accompagna la manovra, oltre a confermare la tassa, introduce anche incentivi per le aziende coinvolte: un credito d’imposta del 10% sulle spese sostenute (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) «per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione» fino a un massimo di 20 mila euro. Credito che viene esteso anche per le spese di formazione del personale, nell’ottica, così come vorrebbe il governo, di una riconversione sostenibile del ciclo produttivo. Resta fuori dalla tassazione tutto il compostabile su cui aveva insistito nei giorni scorsi anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

La scelta del governo, spiega il Corriere, agita non solo le aziende ma anche le associazioni dei consumatori, perché il dubbio, come al solito, è che i nuovi costi siano «scaricati» direttamente sulle famiglie:

Come? Con gli aumenti dei prezzi con cui le famiglie rischiano, secondo Federconsumatori, di spendere fino a 138 euro in più all’anno. Secondo i calcoli del Codacons la «stangata» può arrivare a 165 euro, considerando anche lo stop, sempre in chiave «ecologista», alle agevolazioni sul gasolio per l’autotrasporto anche agli euro 3.

La relazione illustrativa della manovra specifica che la tassa da un euro al chilo — e un miliardo di gettito nel 2020 — non si applica alle siringhe e ai prodotti riutilizzabili, come taniche, secchi, contenitori per la custodia di oggetti. Nel contempo, si introduce un credito di imposta del 10% — con un tetto di 20 mila euro — per le spese sostenute dalle aziende che si riconvertono alla produzione di bioplastiche (al massimo su 200 mila euro di spesa, dunque).

