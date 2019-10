La Lega e Draghi presidente dopo Mattarella

L’uomo che ha certificato l’irreversibilità dell’euro potrebbe diventare presidente della Repubblica su proposta della Lega. Mario Draghi sarebbe il candidato del Carroccio, o perlomeno di Giancarlo Giorgetti, che in effetti dell’ex governatore della BCE si è sempre professato amico, come riporta un retroscena sul Messaggero:

La Lega potrebbe votare Draghi per il dopo Mattarella? «E’, come si usa dire, una risorsa della Repubblica. Lo ha detto anche Berlusconi. Vedremo, non so se la Lega sarebbe pronta… c’è ancora tempo». La confidenza di Giorgetti è solo uno dei tasselli del nuovo corso del partito di via Bellerio. Inclusivo, aggregatore, ma soprattutto rassicurante. Salvini ha da tempo cambiato verso. Basta con i litigi nel centrodestra ma basta anche con l’isolamento in Europa e i timori dei mercati. A testimoniarlo è il dialogo avviato con la Cdu tedesca per favorire – grazie anche alla mediazione di Berlusconi e Orban – contatti con il Ppe. Ed è in corso perfino un confronto con le massime istituzioni, a partire da Bankitalia visto che ci sono stati degli incontri di uomini di Salvini proprio con i vertici di palazzo Koch.

Insomma la strategia dei Borghi e dei Bagnai, quel continuo mettere in discussione perfino l’Euro, va in soffitta. Emerge, invece, il ruolo di un Capitanoche punta a far risaltare la Lega come una forza che può garantire stabilità. «Noi ormai – afferma un ex ministro del Carroccio – siamo la nuova Dc. Il fatto di sfiorare il 40%,di raccogliere il voto dei poveri, dei ricchi, di imprenditori e lavoratori è il segno che ogni categoria guarda alla Lega come un partito che garantisce tutti».