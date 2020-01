La foto del padre di Lucia Borgonzoni con le Sardine

Giambattista Borgonzoni, padre della candidata della Lega in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni, ha pubblicato sul suo profilo facebook questa foto che lo ritrae con Mattia Santori, leader delle Sardine. «Ho voluto incontrare Mattia Santori, ragazzo in gamba che insieme ad altri giovani sta animando un movimento con principi sani e civili, per augurare di centrare l’obiettivo: arrestare le politiche della Lega», ha detto Borgonzoni Senior al Corriere della Sera.

Borgonzoni per Capodanno ha invitato il leader delle Sardine per uno scambio di auguri assieme a Roberto Morgantini, mente di Cucine popolari, che ogni anno prepara decine di migliaia di pasti per i bisognosi. Il tutto accade mentre la figlia intanto annuncia che chiederà un referendum sull’autonomia (inutile, perché l’Emilia-Romagna è già in trattativa con il governo per la concessione dell’autonomia differenziata) e continua a fuggire dai confronti con Stefano Bonaccini, come ha testimoniato ieri il certo non ostile Resto del Carlino:

