Kasia Smutniak la tocca pianissimo sul discorso in Spagna di Giorgia Meloni: “Disumana”

L’attrice e modella polacca Kasia Smutniak attacca duramente Giorgia Meloni per il discorso pronunciato alla convention dell’estrema destra di Vox a Marbella, in Spagna

Il discorso semplicistico di Giorgia Meloni sul palco di Vox a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal” non è passato inosservato a molti. Criticato da politici e opinionisti, è stato attaccato anche da Kasia Smutniak, attrice e modella polacca, che su Instagram ha ricondiviso il video in cui la leader di Fratelli d’Italia fa il suo elenco di “sì” e di “no” commentando: “Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, DISUMANI, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, DISUMANA”.

“Cara Giorgia Meloni – ha aggiunto – che brutto vedere”. Per poi concludere con un post scriptum: “Scusate, mi è partita la vena”. Quello stesso discorso è stato definito da Pierluigi Bersani “un’operazione verità”. “Lo distribuirei pubblicamente – ha detto a Otto e mezzo – perché sia nel tono aggressivo e rabbioso che nei contenuti, loro sono questo: un restyling di ‘Dio, Patria e Famiglia’. Ma non puoi pensare che gli italiani non reagiscono se gli tocchi nel profondo il senso democratico”. Il segretario del Pd Enrico Letta a Dimartedì lo ha commentato così: “Ne penso tutto il male possibile. Dai toni, ai contenuti, alle contrapposizioni”.

