Letta sul discorso di Meloni in Spagna: “Ne penso tutto il male possibile” | VIDEO

Enrico Letta prende le distanze dal discorso di Giorgia Meloni in Spagna alla convention di Vox: ospite di Dimartedì, il segretario del Pd ha risposto alle domande del conduttore Giovanni Floris, che l’ha incalzato sulla possibilità che sia proprio la leader di Fratelli d’Italia la prossima presidente del Consiglio. “Se lei prende l’elenco dei sindaci eletti domenica scorsa delle città capoluogo di provincia – ha detto Letta – sono tutti uomini. Il che significa che dire che ci stiamo impegnando perché ci siano delle donne non è una cosa banale, è che se sono stati eletti tutti uomini siamo un Paese maschilista quando si tratta di scegliere le cariche monocratiche”. “Una carica monocratica verrà scelta tra meno di un anno e potrebbe essere una donna, Giorgia Meloni”, ribatte Floris. “Faremo di tutto affinché non sia così”, replica Letta, che poi osserva il discorso di Meloni in Spagna nel quale attacca le “lobby Lgbt” e l’immigrazione.

“Ne penso tutto il male possibile. Dai toni, ai contenuti, alle contrapposizioni. Cosa vuol dire dire ‘no all’immigrazione’ e ‘sì al lavoro per i nostri cittadini’, ma che discorso è? Perché una contro l’altra. Il discorso sulla lobby Lgbt, in un Paese, il nostro, in cui mancano i diritti per quella che lei chiama lobby. Non c’è parità su diritti che non siamo stati in grado di inserire anche per la loro opposizione”. “Sembrava un discorso di Kirill, però sia lei che la Meloni sulla guerra in Ucraina avete la stessa posizione”, argomenta Floris. “Non è clamoroso, negli Stati Uniti è uguale – conclude Letta – in un grande Paese come l’Italia di fronte a passaggi difficili e delicati in cui si impegnano le alleanze internazionali e viene messa in discussione anche la propria sicurezza, i grandi partiti di destra e di sinistra normalmente fanno l’interesse del Paese. Si contrappongono l’uno all’altro. Non c’è nulla che condivida di ciò che ho sentito dire da Giorgia Meloni, è esattamente l’opposto di quello che penso. Ma ritengo che di fronte a un passaggio difficile come quello della guerra il fatto di avere una posizione bipartisan sia positivo”.