“Il comizio di Meloni in Spagna è un’operazione verità”, Bersani difende Lilli Gruber dagli attacchi ricevuti | VIDEO

La diffusione di quel video – pubblico – dell’esibizione/comizio di Giorgia Meloni in Spagna ha provocato moltissime reazioni che sono state oggetto di alcuni approfondimenti in molte trasmissioni televisive. Pareri e commenti che la leader di Fratelli d’Italia non ha gradito, annunciando – questa mattina – una serie di non precisate querele nei confronti di ospiti (e trasmissioni) di La7. Ieri sera, ospite di Lilli Gruber a “Otto e Mezzo”, anche Pier Luigi Bersani ha voluto dare una sua visione di quel comizio gridato in Spagna.

Bersani difende Lilli Gruber dagli attacchi per il video di Meloni in Spagna

L’ex segretario del Partito Democratico parte, nella sua analisi, dal risultato delle recenti elezioni Amministrative. Poi, ovviamente, ha parlato anche di quel filmato che ha provocato molte polemiche per i toni utilizzati da Giorgia Meloni su temi come immigrazione, islam e comunità LGBT.

“Fratelli d’Italia al Nord non arriva neanche lontanamente alle cifre che stimano i sondaggi, se fossi in loro ci farei una riflessione. Poi, sull’intervento della Meloni a Vox, io lo distribuirei pubblicamente perché è un’operazione verità. Perché sia nel tono aggressivo e rabbioso che nei contenuti, loro sono questo: un restyling di ‘Dio, Patria e Famiglia’. Ma non puoi pensare che gli italiani non reagiscono se gli tocchi nel profondo il senso democratico”.

Ma prima di iniziare questo suo commento, lo stesso Pier Luigi Bersani ci tiene a sottolineare un aspetto:

“Vorrei dire che quello che dirò adesso, per favore, non lo attribuissero a Lilli Gruber & Co., perché i giornalisti fanno i giornalisti e chi parla si prende le sue responsabilità. Questo è un concetto abbastanza basilare, ma qui siamo fuori come un balcone”.

A chi si riferisce? Probabilmente a pensieri come quello di Guido Crosetto su Twitter.

La Gruber sta al giornalismo come Erode al rispetto dell’infanzia. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 14, 2022

Durante la puntata di “Otto e mezzo” di martedì 14 giugno, il co-fondatore di Fratelli d’Italia aveva paragonato Lilli Gruber a “Erode”, citando il “rispetto dell’infanzia del famoso Re e la strage dei bambini raccontata nei Vangeli. Il tutto per aver dedicato quella trasmissione al video di Giorgia Meloni in Spagna. Davanti al popolo di Vox, il movimento di estrema destra spagnolo.

(foto e video: da “Otto e Mezzo“, La7)