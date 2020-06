Il taglio dell’IVA: quanto dura e quali prodotti costeranno meno

Il taglio dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per ora immaginato dal governo Conte per rilanciare i consumi dopo l’emergenza Coronavirus potrebbe essere deciso dal governo già questa settimana: secondo Repubblica i parla di una cura shock in grado di restituire ossigeno ai consumi arrivando quasi a dimezzare le aliquote massime attualmente del 22 per cento, con un taglio di dieci punti.

Il provvedimento costerebbe comunque una decina di miliardi:

La partita è sul tavolo e si giocherà in parallelo con il decreto Semplificazioni, l’arrivo a destinazione del decretone da 55 miliardi potenziato dai bonus per edilizia e auto, e dall’allestimento dei progetti per attingere il prossimo anno in Europa cifre che per l’Italia, compresi tutti in fondi a disposizione, raggiungeranno i 230 miliardi. L’Italia del resto può giocare la partita dell’Iva senza fardelli perché il rischio di un aumento per il prossimo anno, vera e propria telenovela di ogni Finanziaria, è stato scongiurato senza esitazioni dal decretone rilancio che ha sterilizzato l’eventuale aumento per il 2021 e per il 2022 stanziando rispettivamente 19,8 e 26,7 miliardi.