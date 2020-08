«L’Italia affonda e loro suonano il tamburo»: il video della Lega che dileggia le istituzioni e i ragazzi autistici

Il 30 luglio scorso Alessandro Morelli e altri hanno pubblicato questo video di dileggio nei confronti di Giuseppe Conte, Roberto Fico e altri rappresentanti delle cariche istituzionali dal titolo “L’Italia affonda e loro suonano i tamburi”. Oggi su La Stampa Chiara Francini spiega il contesto del video e segnala che il webfango della Lega ormai non ha più confini:

Hanno mangiato e hanno suonato i tamburi tutti insieme. Giuseppe Conte, i due Roberti, Fico e Gualtieri, Teresa Bellanova e poi Marco, Giulia, Chiara, Federico e tanti ragazzi disabili. È stato un momento di inclusione importante quello che si è svolto in Piazza Montecitorio a Roma. Gli strumenti erano realizzati con materiale riciclato da ragazzi disabili e “PizzAut”, dove poi, si è mangiato tutti insieme, lo spazio sociale gestito da ragazzi affetti da autismo. Quei tamburi suonati tutti insieme erano battiti. Di cuore. Erano vita.

Queste immagini di cristallo sono state lordate da mani callose, sfregiate con parole d’acido. Sopra quelle foto il deputato leghista Alessandro Morelli ha scritto: «Mentre l’Italia affonda, loro (I rappresentati dello Stato) suonano il tamburo». E quella foto abusata, decontestualizzata, bugiarda e vile è diventata vessillo. È stata condivisa, urlata da gente come noi. È diventata santino. Come è possibile, ci si chiede? Come è possibile che l’immagine di una festa che canta d’integrazione, abbracci, verità e bellezza, sia stata abbandonata e vomitata da tante bocche che, invece, avrebbero solo dovuto sorridere vedendo uno Stato che ama e balla con quei ragazzi appassionati e vivi?