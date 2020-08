La svolta di Trump sulla mascherina

Anche Donald Trump cambia idea sulla mascherina (come Matteo Salvini). Una mail inviata agli iscritti alla sua newsletter si intitola “I patrioti indossano la mascherina”. Nel testo il presidente americano invita a indossarla contro la pandemia, con un dietrofront totale. “So che c’è stata qualche confusione intorno all’uso della mascherina, ma penso che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale”, si legge.

“Non amo indossarla”, ammette il tycoon, sottolineando però che essa “potrebbe aiutarci a tornare al modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus cinese”. “Il mio pensiero è che non abbiamo nulla da perdere e potenzialmente tutto da guadagnare, incluso il prossimo capitolo del nostro Paese, e tenere cose aperte, che siano le scuole o le attività economiche”, prosegue. E intanto l’account Twitter della Casa Bianca pubblica un video in cui il presidente raccomanda agli americani di lavarsi le mani, mantenere il distanziamento sociale e indossare una mascherina. Il Coronavirus sta rivoluzionando il sovranismo. O forse sono soltanto i sondaggi a farlo.