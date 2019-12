Secondo l’AdnKronos la RAI sta pensando di trasmettere l’intervista di Monica Maggioni ad Assad su Raiplay stasera. I vertici Rai, a quanto apprende l’Adnkronos, stanno valutando se mandare in onda questa sera su RaiPlay l’intervista al presidente siriano Bashar al-Assad realizzata dall’ad di Rai Com Monica Maggioni. A far propendere per questa ipotesi diverse valutazioni: questa sera i media siriani la manderanno in onda comunque alle ore 21 locali (ore 20 italiane); si tratta di una vicenda che è diventata ormai un caso internazionale e che, per tale ragione, suggerisce trasparenza da parte del servizio pubblico; scegliere RaiPlay significa rispettare la libertà dei direttori di non trasmetterla. In questo momento si sta ragionando su tutto questo e si sta ipotizzando di trasmettere l’intervista su RaiPlay prima della diffusione da parte dei media siriani.

Secondo il giornale filogovernativo siriano al-Watan la mancata messa in onda dell’intervista al presidente Bashar al-Assad da parte della Rai è una “sottomissione, in un modo o nell’altro, alla volontà americana e ai suoi progetti distruttivi”. Il quotidiano di proprietà di Rami Makhlouf, cugino del presidente regime siriano, accusa la tv di stato italiana di aver ”avuto paura delle parole di verità dette dal presidente Assad, impedendo la trasmissione dell’intervista fatta più di una settimana fa” che ”avrebbe suscitato l’eco che merita nell’opinione pubblica occidentale”. ”L’atto commesso dalla tv italiana rivela l’entità del coinvolgimento dei media occidentali nella cospirazione contro i siriani”, rimarca il quotidiano, ricordando che la presidenza siriana aveva annunciato che trasmetterà stasera l’intervista da Damasco attraverso i media del regime.

