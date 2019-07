L’ondata di patridioti contro Giovanni Soldini che difende Mediterranea

Giovanni Soldini è uno dei più famosi e capaci velisti italiani. Ha compiuto numerose traversate oceaniche in solitaria, è uno che durante la Around Alone ha abbandonato la gara per andare a cercare in mezzo al Pacifico in tempesta la velista (e rivale nella competzione) Isabelle Autissier, salvandola. Soldini però ha commesso un “crimine” imperdonabile: ha detto che Tommaso Stella, capitano della Alex di Mediterranea Saving Humans, ha fatto bene a sbarcare i migranti a Lampedusa.

Perché Soldini sta con il comandante della Alex

«La legge del mare dice che, da sempre, gli uomini in acqua vanno salvati, poi li sbarchi dove ti viene comodo» ha dichiarato il velista, aggiungendo che «se dovessi passare dal Canale di Sicilia farei esattamente come lui mi stupisco della polemica». Soldini non sarà “Capitano” come certi ministri della Repubblica, ma il mare lo conosce bene, così come conosce le sue leggi. Ma non basta a metterlo al riparo dalla bufera di insulti che ha iniziato a soffiargli addosso dopo quella che è una semplice constatazione della realtà dei fatti.

Le persone recuperate dalla Alex dovevano essere salvate perché il gommone senza fondo rigido e carico oltre il consentito poteva affondare da un momento all’altro. Andavano sbarcate in Italia non già perché Mediterranea è un’associazione di scafisti ma perché era il porto sicuro più vicino, perché non c’era alternativa. O meglio, un’alternativa c’era: Malta. Ma da Malta non è arrivato nessuno a recuperare i migranti. E l’Italia non ha provveduto ad una soluzione per il trasferimento farsa a La Valletta.

Soldini è a caccia di visibilità!1

Ma dal momento che siamo pur sempre un popolo di navigatori ecco che una folta schiera di opinionisti non richiesti che ha scoperto il perché Soldini ha rilasciato quella dichiarazione. Non perché Stella è stato in passato skipper di Soldini e quindi i due sono legati da un rapporto di stima e di amicizia. Non perché così impone il diritto internazionale. Ma perché Soldini è il classico personaggio in cerca di visibilità. Nel mondo dei sovranisti infatti così come sono le Ong a voler fare politica sulla pelle dei migranti e non il ministro dell’Interno anche chi si schiera con chi salva vite umane lo fa per un suo tornaconto personale.

Al momento l’unico che ci ha guadagnato, politicamente, è Salvini. Ma è cosa nota che quelli ricchi e famosi si schierino sempre contro il proprio Paese. E visto che il ministro dell’Interno è quello del “prima gli italiani” che si sente papà di tutti noi quelli lo criticano sono automaticamente “anti-italiani”. A maggior ragione se sono dei radical chic che se ne vanno in giro per il mondo in barca a vela.

Soldini è un ipocrita, scrive uno su Twitter, perché non dice che i migranti non sono semplici naufraghi (ma solo perché Mediterranea è arrivata in tempo) ma passeggeri in attesa di un trasbordo su navi europee. Certo, a volte capita che la nave di “soccorso” manchi all’appuntamento e quindi le persone muoiono annegate: “dispiace a tutti ma è così” (leggi anche: ho anche amici annegati).

Proprio non va giù il fatto che qualcuno la possa pensare diversamente. Ci deve essere qualche problema perché questi sono gli stessi che magari dicono che Salvini è sotto attacco, che non deve mollare, che i sinistri vogliono imporre il pensiero unico.

Perché Soldini non va “a rompere le scatole in un altro oceano”?

La questione principale è che Giovanni Soldini “è ricco”. Anzi, è percepito come tale perché non è rilevante che lo sia davvero. Fa il velista? Allora sicuramente è ricco sfondato. Ecco quindi che come tutti i ricchi (“di sinistra”, perché agli altri non viene certo mosso lo stesso rimprovero) c’è quello che lo accusa di non esserci mai in Italia e che quando c’è sarà di sicuro “in qualche villa lontano dalla plebe ed i suoi problemi quotidiani”.

Non manca quello che tira fuori la storia dei 35 euro al giorno da donare (visto che sono ricchi) ai migranti. Sarà uno di quelli che si lamenta dei buonisti che aprono il portafoglio e donano per le Ong come Sea Watch, Medici senza frontiere o Emergency non fanno altrettanto per i poveri italiani o i terremotati? Perché i soldi li devi donare solo come vogliono i patridioti. Altrimenti sei anti-italiano.

E allora cosa resta da fare? Andare a rompere le scatole in un altro Oceano. Andare a lavorare e smettere di occuparsi di cose che non lo riguardano. Per tutto il resto c’è il Capitano, con i piedi ben piantati sul palco dell’ennesimo comizio.

Leggi sull’argomento: Rosario Imbergamo: l’avvocato che denuncia il Gip Alessandra Vella