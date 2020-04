Il sito dell’INPS apre alle 16 e alle 16,05 è già down

Ieri il sito dell’INPS è andato giù perché qualche cattivone di un hacker ce l’ha buttato, sostengono Pasquale Tridico & company. Oggi il sito dell’INPS “apriva” alle 16 per i cittadini, visto che fino a quell’ora i servizi erano dedicati a patronati e intermediari abilitati. E alle 16,05 era già di nuovo down ed è attualmente irraggiungibile. Sarà colpa degli hacker?

Stamattina la direttrice generale dell’INPS Gabriella Di Michele ha fatto sapere che i soldi del bonus arriveranno dopo Pasqua. La vicepresidente dell’Inps, Marialuisa Gnecchi, a colloquio con Adnkronos/Labitalia aveva detto: “Sono intervenuta ieri perché mi sembra doveroso rassicurare la gente che nessuno perderà il bonus e che quindi vale la pena di avere un po’ di calma. Oggi l’accesso viene garantito dalle 8 alle 16 agli intermediari, e dalle 16 in poi ai cittadini. Se si entra nel sito si vede che c’è scritto entro le 23.59 ma nella realtà funziona anche la notte”. Garantito?

Intanto il garante della privacy ha avviato un’istruttoria sui leaks di ieri e sui nomi che uscivano a caso quando gli utenti si loggavano. A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e della notifica di data breach effettuata dall’Inps, in relazione alla violazione di dati personali che ha riguardato il suo sito istituzionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria allo scopo di effettuare opportune verifiche e valutare l’adeguatezza delle contromisure adottate dall’Ente e gli interventi necessari a tutelare i diritti e le libertà degli interessati”, ha fatto sapere l’Authority in una nota. “Al fine di non amplificare i rischi per le persone i cui dati personali sono stati coinvolti nel data breach e non incorrere in possibili illeciti – sottolinea una nota – l’Autorita’ richiama l’attenzione sulla assoluta necessita’ che chiunque sia venuto a conoscenza di dati personali altrui non li utilizzi ed eviti di comunicarli a terzi o diffonderli, ad esempio sui canali social, rivolgendosi piuttosto allo stesso Garante per segnalare eventuali aspetti rilevanti”.

Il sito è irraggiungibile perché evidentemente non regge l’alto numero di accessi e non a causa di fantomatici attacchi hacker. “Abbiamo fatto le segnalazioni alla polizia postale (CNPIC), che ha potuto verificare gli attacchi e con la quale siamo sempre in contatto. Nei prossimi giorni faremo anche denuncia alla magistratura”, ha invece fatto sapere proprio l’ente a proposito degli attacchi. E intanto le domande per accedere il bonus di 600 euro, previsto per i lavoratori autonomi e per altre categorie, hanno raggiunto quota 1,5 milioni.

La cosa divertente in tutto ciò è che stamattina la viceministra all’Economia Laura Castelli a Omnibus è riuscita a dare la colpa a qualcun altro, secondo una raffinata tecnica che fino ad oggi sembrava appannaggio di Virginia Raggi: “Credo che oggi stiamo vivendo quello che non + stato fatto per dieci anni. Il M5S, anche all’opposizione, ha parlato sempre di smart working, didattica digitale, economica circolare, e tanti altri temi che oggi stanno emergendo. Quando siamo arrivati all’Inps non c’era nemmeno un capo dell’It”. Come vola il tempo: oggi è già il momento di cacciarlo.

