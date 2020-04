Il sottosegretario M5S vi spiega come Salvini e Meloni vi fanno fessi con proposte senza coperture

Il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, con il quale spesso abbiamo polemizzato, oggi in un video postato sulla sua pagina facebook si esibisce in un’opera francamente meritoria leggendoci tutte le mirabolanti proposte contenute negli emendamenti presentati al Decreto Cura Italia del governo Conte. Villarosa prende spunto dai mille euro a carissimo amico proposti da Giorgia Meloni per introdurci agli emendamenti presentati dalla Lega. Il primo è interessante perché propone di sostituire la cifra di 600 euro del bonus partite IVA la cifra di 1500 euro: “Tutto bello, ma la copertura dov’è? I soldi dove si trovano? Non li hanno messi!”, segnala Villarosa. “Addirittura Salvini si è inventato che in Svizzera con un click ti danno 500mila euro. La proposta è come quella che ho presentato io sul prestito condiviso, tu qua di proposte non ne hai fatte”, aggiunge Villarosa raccontando la bufala del Capitano sulla Svizzera che ti dà mezzo milione di euro se compili un foglio.

E ancora: “C’è un altro emendamento: da 600 a 1000 euro. E le coperture, i soldi dove sono? Oppure fate come la Bernini di Forza Italia, portare da 600 a mille toccando il fondo per il reddito di cittadinanza. Così togliamo a uno per dare a un altro”. “C’è anche un altro emendamento di Salvini: dare 600 euro anche ai lavoratori autonomi, che già li prendono, ai soci lavoratori di società di persone, che già li prendono, perché sono iscritti alla gestione separata INPS, ai commercianti e agli ambulanti, già compresi. Poi va in giro a raccontare che lui fa queste cose”, conclude Villarosa. E ha pienamente ragione. Soltanto un appunto: si ricorda per caso quale partito millantava di aver trovato 70 miliardi di coperture per le sue mirabolanti proposte economiche e poi ha finanziato le sue leggi con il deficit?