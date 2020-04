INPS: i soldi del bonus 600 euro alle Partite IVA dopo Pasqua

Dopo il crollo del sito di ieri l’INPS si difende e la sua direttrice generale Gabriella Di Michele rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui dice che i soldi del bonus partite IVA da 600 euro arriveranno dopo Pasqua, forse.

«C’erano problemi, è vero. Le domande per l’indennizzo da 600 euro viaggiavano a rilento, ma prima dell’attacco hacker ne avevamo raccolte già circa 350 mila. Poi siamo stati costretti a bloccare tutto. Le autorità competenti stanno indagando. Negli ultimi giorni abbiamo subito diversi attacchi informatici: è come se da diversi punti del pianeta partissero contemporaneamente milioni di domande».

Ma il ripristino del sito è urgente.

«Quando riapriremo il sito analizzeremo le diverse domande per tutti gli interventi previsti dal governo. Da domani (oggi per chi legge, ndr), dalle 8 alle 16 potranno presentare le domande solo gli intermediari, come i consulenti e i patronati, ciascuno per gli ambiti di propria competenza. Dopo le 16 le persone fisiche. Con questo scaglionamento contiamo di migliorare la situazione».

Quando arriveranno i 600 euro sul conto corrente?

«Velocizzeremo al massimo l’iter. Non aspetteremo di ricevere tutte le domande prima di procedere alla liquidazione, ma partiremo prima».

I soldi prima di Pasqua?

«Noi ce la metteremo tutta, ma mi pare difficile. Con i tempi di bancabilità penso serviranno una quindicina di giorni».

E i soldi della cassa integrazione?

«La buona notizia è che per la cassa ordinaria la gran parte delle aziende anticiperanno i soldi. Più problemi ci sono per la cassa in deroga, ma qui una mano dovrebbe arrivare dalla convenzione conl’Abi che prevede l’anticipo da parte delle banche».