Le innamorate di Salvini pronte all’estremo sacrificio

È tutto perfetto. Il ministro che minaccia di far cadere il Governo ma non si dimette. Il leader politico che bacia il rosario in Aula mentre denuncia il complotto dell’inciucio per scavalcare la volontà popolare. E proprio come ai tempi della fine del renzismo ecco che anche per il secondo Matteo (Salvini) scendono in campo le pasionarie, le vestali del sovranismo. Pronte, a parole, ad immolarsi per l’unica causa: prima gli italiani.

Le donne pronte a scendere in piazza con Salvini e a combattere per la Patria

Come è noto infatti Matteo Salvini è un sex symbol, lo ha scritto in tempi non sospetti Chiara Giannini nel suo libro-intervista al vicepremier dove lo dipinge come “l’uomo più desiderato dalle donne dello Stivale“. E se si leggono i commenti di queste ore, dopo la giornata di ieri in Senato e i grandi discorsi di Conte e Salvini, salta subito all’occhio la marea di donne che accorre a difendere il Capitano.

Molte sono pronte a combattere fianco a fianco con il coraggioso condottiero che non ha avuto nemmeno la decenza di dimettersi da ministro. Lo faranno nelle piazze, qualora lui decidesse di chiamarle a raccolta come ha annunciato qualche giorno fa. E combatteranno al suo fianco. Tenete il telefono acceso.

Ministro, papà, e perché no anche sogno erotico di donne in carriera e casalinghe disperate «l’unico ministro che protegge l’Italia» facendola precipitare in una crisi istituzionale senza alcun motivo apparente e plausibile. Ma la maggioranza del Popolo è con lui, e tanto ci deve bastare per consegnarli i “pieni poteri”.

Le poesie d’amore dedicate a Matteo Salvini

Ci sono maestre delle scuole elementari che questa mattina si dilettano a produrre componimenti in versi dedicandogli al “mio amato Matteo” o al “mio adorato Matteo”. Righe che trasudano passione, comprensione, sovranismo, amore, orgoglio e il desiderio di stare vicina a Salvini.

C’è la nonnina che commenta i post del ministro con messaggi pieni di cuori verdi (padano) e quella che chiede elezioni subito e come atto di fede si dice disposta a scendere in piazza per andare al voto il prima possibile.

Salvini è un romanzo di cappa e spada, il cavaliere che difende la patria dall’invasore con la forza dei suoi muscoli e al tempo stesso il fine oratore che al Senato cita Giovanni Paolo II e Cicerone. Ma è anche a suo modo un ribelle, uno che sfida le convenzioni e le leggi per difendere i propri ideali. Insomma sexy e paterno ma anche un grande classico che sa stare al passo coi tempi.

Non è detto che tutto questo entusiasmo femminile venga per nuocere. Salvini ieri ha detto che c’è bisogno di una manovra da 50 miliardi euro per rilanciare l’economia. Non sarà lui a farla, ma qualora dovesse proprio succedere siamo sicuri che le sue fan correranno all’Altare della Patria a donare fedi, gioielli e monili d’oro per finanziare il grande progetto di rilancio dell’Impero del nostro Paese.

