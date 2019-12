Il video di Paola Taverna che caccia il senatore M5S

In questo video pubblicato ieri da Repubblica vediamo l’intervento del senatore del MoVimento 5 Stelle Stefano Lucidi in dissenso dal gruppo M5S sul MES. Quattro senatori M5S hanno votato in dissenso, ma è sull’intervento di Stefano Lucidi che si è scatenata la reazione dei compagni di partito. Paola Taverna ha più volte mimato proprio a Lucidi il gesto di andare via dal MoVimento.

Dopo il voto con la Lega sul MES, in cui Lucidi è stato imitato da Ugo Grassi e Francesco Urraro, che secondo La Stampa subito dopo sono andati a cena con i leghisti, Lucidi ha prima annunciato il suo addio al M5S in un’intervista rilasciata al Messaggero e poi ha parzialmente ritrattato, rimangiandosi l’annuncio dell’uscita. Intanto il Capo Politico del M5S Luigi Di Maio ha chiesto alla magistratura di indagare sul “mercato delle vacche” a Palazzo Madama.

