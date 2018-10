Il vicesindaco M5S e l’incompetenza (altrui)

Cura del verde, rimozione delle auto, raccolta dell’immondizia: Roma è bloccata non da oggi e il bando delle rimozioni che è stato di nuovo sospeso dopo quattro ritiri delle gare appena annunciate ne è la spia. Ma il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, come sempre, spiega al popolo attraverso Repubblica Roma che la colpa è degli altri. Stavolta è dei tecnici del Campidoglio che non sarebbero abbastanza competenti (loro!!11!):

«C’è una difficoltà oggettiva a comporre le commissioni aggiudicatrici non essendoci, tra l’altro, benefici per chi partecipa. E poi, da Mafia capitale, questa città è finita sotto la lente d’ingrandimento della magistratura. Così, se un dirigente può evitarsi la responsabilità di decidere su una gara lo fa volentieri. Non essendoci strumenti coercitivi questo ti crea problemi. Sui bandi deserti, invece, mi pare ci siano situazioni evidenti di aziende che fanno “cartello”». Alcuni bandi, però, contengono errori tali da dover essere ritirati.

«Esiste una difficoltà oggettiva a scrivere bandi che siano solidi. Il problema del codice degli appalti e dell’interpretazione delle norme è sotto gli occhi di tutti. Poi, certo, ci sta anche una certa incompetenza negli uffici». C’è un problema di efficienza nell’azione amministrativa?

«Il desiderio di maggiore efficienza esiste ma credo anche che finora abbiamo fatto tante cose. Semplicemente l’efficacia di questo lavoro è minore rispetto a quanto è stato fatto».