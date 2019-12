Il rosario per Salvini nel giorno del processo per l’ex ministro

La cronaca di Torino della Stampa racconta oggi in un articolo a firma di Lodovico Poletto che c’è anche chi è pronto a recitare un rosario per Matteo Salvini in occasione del processo per vilipendio che l’ex ministro dovrà affrontare a Torino:

Un rosario è pur sempre un rosario. Nel giorno in cui – martedì prossimo – Matteo Salvini andrà a processo a Torino per vilipendio all’ordine giudiziario, davanti al tribunale ci sarà chi pregherà. Per lui. Invocando la protezione della Madonna di Medjugorje: «Sull’unico politico che sa difendere i valori del nostro povero Paese». Così parla Angela Ciconte, la donna che ha organizzato il «rosario di riparazione» per il Gay pride di Torino, a giugno.

E oggi madre di questa iniziativa, decollata sulla pagina Facebook. «Non preghiamo perché lo assolvano, ma perché la Madonna lo protegga e gli faccia trovare la forza di proseguire nella sua politica di difesa di valori come libertà, democrazia, sicurezza e identità nazionale». Il razzismo? «In Italia l’unico che esiste è verso i nostri figli, costretti ad andare cercare il pane altrove». Le parole del vangelo? «Anche Madre Teresa diceva che prima di tutto bisogna aiutare la propria famiglia. Poi gli estranei». L’odio? «Sono i musulmani che ci odiano. E ci taglieranno la testa». E allora lunedì mattina Ciconte i suoi s’inginocchiano in piazza, pro Lega. La sera ci saranno le Sardine. Manifestano senza pregare, contro la Lega e i razzismi.

La cosa curiosa è che sembra che Salvini sia in contatto con questi attivisti della Madonna. La Ciconte su Facebook ieri sera ha scritto:

E infatti ieri, durante la trasmissione, Salvini ha attaccato Conte citando proprio la Madonna di Medjugorie: “Per chi crede, la madonna di Medjugorje ha dato un messaggio: le persone si giudicano dallo sguardo. Conte ha lo sguardo di chi ha paura e scappa”.

