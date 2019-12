Persino i leghisti si vergognano della sceneggiata di Di Muro sulle nozze

Concetto Vecchio su Repubblica oggi fa sapere che il deputato leghista Flavio Di Muro, intento a fare una proposta di nozze alla fidanzata in parlamento mentre si vota per i terremotati e poi a farsi sgamare perché la proposta era stata già fatta e le nozze già fissate mette in imbarazzo anche i colleghi del Carroccio, mentre la promessa sposa ora è inseguita dalle telecamere:

Perfino i leghisti, ieri a Montecitorio, alzavano gli occhi al cielo se gli menzionavi il loro collega ligure Flavio Di Muro, 33 anni, che l’altro giorno ha proposto alla sua fidanzata, che stava in tribuna alla Camera, di sposarlo. «Dobbiamo ancora decidere la data e tutto il resto», aveva detto Di Muro a una giornalista delle Iene, quando la verità non era venuta fuori. Una piccola impostura, si è scoperto dopo. La data di nozze era già fissata da tempo e il corso prematrimoniale abbondantemente finito.

E quindi qui la maleducazione è doppia. Non solo è stata svillaneggiata l’istituzione parlamentare, manco fosse un pub, un set televisivo o una diretta Facebook, ma pure la compagna, ora inseguita dalle telecamere. La quale, di fronte alla figuraccia subita, avrebbe potuto cambiare idea e dirgli di no.

La scena si è svolta durante l’esame del disegno di legge sulla ricostruzione delle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016, ma questo è un dettaglio, anzi un bieco rigurgito di moralismo. Ci sono state molte speculazioni su quel gesto, un inedito nella storia della Camera. Ma tutto è passato in cavalleria per via di quella che sembrava una ingenuità di fondo. Adesso si scopre che era tutta una finzione, secondo quanto scritto ieri dal Corriere della Sera che ha fatto sapere che il ristorante era già stato prenotato. Ma oggi Elisa Di Leo, promessa sposa ed ex pattinatrice dell’Asd Altichiero arrivata anche ai mondiali, smentisce oggi con il Corriere del Veneto:

«Tengo nel cuore il valore della dichiarazione d’amore di Flavio, perché è stata davvero spontanea e sincera», ha scritto ieri su Facebook. «Legittimo contestare il luogo, ma leggere che sia stata una messa in scena, in più pianificata anche dalla sottoscritta, mi sembra davvero disumano». Lei e il deputato fanno coppia fissa da sei anni (quindi da prima che lui venisse eletto) «e credo sia normale fare progetti e pianificare – spiega – soprattutto quando si ha poco tempo e sipassa poco tempo insieme». Ma sull’autenticità delle parole pronunciate in parlamento, la padovana è netta: «Nessuna proposta ufficiale fino a giovedì».

Leggi anche: Centurion Global Fund: gli investimenti del Vaticano