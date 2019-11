Il MES, la ristrutturazione del debito pubblico e le CACs

Il Sole 24 Ore pubblica oggi una serie di domande e risposte sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES o ESM, European Stability Mechanism) che avrà un un ruolo potenziato sia nella gestione delle crisi degli Stati sia nella risoluzione delle banche. La riforma mette bene in chiaro (con una formula molto più esplicita rispetto al vecchio Trattato) che il Mes fornisce assistenza ed aiuto «solo» agli Stati con debito pubblico sostenibile e in grado di rimborsare i prestiti del fondo salva-Stati. Molto semplicemente: il Mes eroga prestiti, a condizioni agevolate e con piani di rimborso a lunghissima scadenza (nel 2018 hanno fatto risparmiare 17,3 miliardi di interessi sul debito ai cinque Stati aiutati): prestiti che ovviamente vanno rimborsati.

Qual è il nuovo ruolo del Mes post-riforma nella gestione delle crisi?

Mes e Commissione Europea, tramite un nuovo Memorandum di cooperazione, valutano insieme la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborsare il prestito Mes del Paese che richiede aiuto al Mes. Lo fanno assieme alla Bce e solo se opportuno con il Fondo monetario internazionale:il ruolo potenziato del Mes aumenta la flessibilità in quanto l’FMI è meno coinvolto (i criteri di sostenibilità del Fondo sono molto più rigidi). Post riforma il Mes, per poter intervenire tempestivamente, potrà monitorare ex-ante la sostenibilità del debito pubblico e la situazione macroeconomica degli Stati membri.

È vero che la riforma assegna al Mes un ruolo nella ristrutturazione del debito pubblico?

Sì. Il Mes può divenire mediatore per facilitare il dialogo tra lo Stato che intende ristrutturare il debito pubblico e i creditori privati, sotto richiesta dello Stato stesso e in forma volontaria, informale, non-vincolante, temporanea e confidenziale. Questo compito è nuovo. È invece tale e quale al vecchio Trattato il paragrafo (12B) nel nuovo Trattato secondo il quale “In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico”. Il termine “ristrutturazione” non è mai menzionato nel Trattato.