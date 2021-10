Il leghista Romeo crede che Grosseto sia più grande di Milano | VIDEO

La geografia, come la matematica, non è un’opinione. Ma la Lega – e più in generale nel centrodestra – riesce a sovvertire anche le verità assolute scritte sulle cartine. E così dopo la vecchia gaffe di Lucia Borgonzoni che non conosceva i confini della sua Emilia-Romagna e del Presidente abruzzese Marsilio convinto che la sua Regione fosse bagnata da tre mari, anche il capogruppo del Carroccio alla Camera, Massimiliano Romeo, si iscrive al corso di ripetizione per geografia.

Romeo, il leghista che dice che Grosseto è più grande di Milano

Nel corso della suo intervento a Porta a Porta per commentare anche l’esito delle elezioni amministrative in tutta Italia, Massimiliano Romeo ha voluto spiegare perché secondo lui (e secondo la narrazione di stampo salviniana molto in voga all’interno del sui partito), il centrodestra non sia uscito perdente dalle urne aperte il 3 e 4 ottobre.

“Certo, a Bologna, Milano e a Napoli abbiamo perso e faremo le nostre analisi. Ma in tanti altri comuni, a partire da comuni anche molto più grandi i risultati…. Grosseto, Pordenone, Novara. Abbiamo fatto risultati importanti e anche in tanti altri comuni, tant’è vero che il saldo è +69 sindaci per quanto riguarda la Lega”.

Un gioco di prestigio che lo stesso Romeo ha voluto condividere con i suoi follower-elettori sui social, senza accorgersi della gaffe commessa durante il suo intervento nella trasmissione condotta da Bruno Vespa su RaiUno.

Ovviamente si tratta di un errore marchiano e di un pensiero confuso. Probabilmente il capogruppo della Lega voleva sottolineare come il suo partito (e la coalizione composta dal Carroccio, da Fratelli d’Italia e Forza Italia) non sia riuscito a imporsi nelle principali città chiamate al voto. Ma lo ha fatto in altri comuni dove si è votato per il rinnovamento dell’amministrazione comunale. Ma dire che Grosseto, Pordenone e Novara siano più grandi di Milano, Napoli e Bologna è un’amenità geografica.

(foto e video: da Facebook)