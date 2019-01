Il Giornale e come aggirare quota 100

Chi ha oggi 57 anni di età può lasciare il lavoro nel 2021 con Quota 100. Il Giornale spiega oggi in un articolo a firma di Francesca Angeli spiega che la platea totale di potenziali interessati alla misura proposta della Lega è di 350mila persone, tra cui 140mila impiegati pubblici. Le regole sono diverse tra lavoratori pubblici e privati e resta l’Opzione donna. Quota 100 è comunque una misura sperimentale che resta in vigore per tre anni dal 2019 al 2021. La prima finestra si apre per i lavoratori privati il 1°aprile 2019. L’assegno tocca a chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero 62 anni di età e 38 di contributi. Progressivamente poi la finestra slitta di tre mesi rispetto alla data nella quale si raggiungono i parametri previsti. Per i lavoratori pubblici il semaforo verde scatterà soltanto dal 1° agosto 2019 e dovranno poi trascorrere sei mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti per usufruire dell’anticipo.

E l’aggiramento di Quota 100? Spiega il quotidiano: