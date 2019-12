Il Giornale e la bufala di Robert De Niro che sta con le sardine

Ieri il sito di Libero ha scritto che Robert De Niro sta con le sardine perché ha scambiato un parody account per quello dell’attore statunitense. Stamattina la prima pagina del Giornale di Alessandro Sallusti, che un tempo fu del povero Montanelli che si starà rivoltando nella tomba, è ridotta esattamente in queste condizioni di degrado giornalistico:

L’articolo è di Fausto Biloslavo, che è un campione di verifica delle fonti di quelli che lévate proprio:

Il tweet “incriminato” è questo:

Il problema, come farebbe notare il giovane Don Vito Corleone nella foto di copertina dell’account, è che nella presentazione dell’account si legge: “Parody account, Fan Account, NOT Robert De Niro. | I’m not real but i’m here to talk the truth”.

Insomma, quell’account non è di Robert De Niro, non ha la spunta blu, non c’è nulla che possa ricondurlo all’attore. Capito? ‘U capiscio, ‘U capiscio, direbbe Don Vito. Ma siccome il titolo del Giornale promette di rivelarci chi c’è dietro le sardine e comincia sbagliando con De Niro, è facile immaginare il resto del pezzo.

