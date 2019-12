La bufala di Robert De Niro che si schiera con le Sardine

Stamattina per il quotidiano Libero il pacco bomba inviato al Viminale era contro Salvini che al Viminale non c’è più e non contro Lamorgese. Oggi pomeriggio, per non essere da meno, il sito di Libero si è inventato che Robert De Niro appoggia le Sardine.

La bufala di Robert De Niro e delle sardine

«”Robert De Niro si schiera a favore delle Sardine. L’attore premio Oscar ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Twitter, di una delle loro manifestazioni e ha commentato: “Il movimento di protesta contro l’estrema destra sta crescendo in Italia. Stasera è a Treviso, una città di 85.000 abitanti”», ha scritto il quotidiano. «Insomma, dopo Greta Thunberg, Hollywood prende le parti delle Sardine italiane. Del resto, è nota la campagna del cinema “made in Usa” contro la destra di Donald Trump e in generale contro i sovranisti nel mondo. Lo stesso De Niro ha spesso criticato ferocemente le politiche del presidente degli Stati Uniti, ora accusato di impechment», ha concluso, scrivendo impeachment proprio così (e speriamo che nel frattempo corregga almeno quello).

Libero sostiene che Robert De Niro appoggi le Sardine per questo tweet:

Il problema, come farebbe notare il giovane Don Vito Corleone nella foto di copertina dell’account, è che nella presentazione dell’account si legge: “Parody account, Fan Account, NOT Robert De Niro. | I’m not real but i’m here to talk the truth”.

Insomma, quell’account non è di Robert De Niro, non ha la spunta blu, non c’è nulla che possa ricondurlo all’attore. Capito? ‘U capiscio, ‘U capiscio, direbbe Don Vito.

Leggi anche: E per Libero il pacco bomba inviato a Lamorgese diventa contro Salvini