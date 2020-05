Il Corriere della Sera e la mascherina in regalo l’8 maggio

Tanti anni fa i giornali avevano fatto partire la corsa agli allegati: durante una delle tante e periodiche crisi dell’editoria i quotidiani, con l’Unità di Walter Veltroni a fare da apripista, avevano cominciato a regalare le videocassette del grande cinema italiano. Un’operazione che risollevò le vendite ma molto costosa. Poi la cosa tracimò, e allora ecco una serie di gadget a pagamento in allegato al quotidiano: libri, audiocassette, videocassette di film rari e fuori catalogo e la ristampa degli album delle figurine Panini dei calciatori. Oggi il Corriere della Sera, memore di quei fasti ma soprattutto delle attuali esigenze degli italiani, annuncia in collaborazione con Nivea una nuova mascherina: “Ti regaliamo una mascherina per proteggere chi ti sta vicino”, recita lo slogan che punta tutto su venerdì 8 maggio: quel giorno si troverà insieme al Corriere “una mascherina filtrante per adulti, prodotta e confezionata da aziende italiane”

Come sappiamo, le mascherine sono di diversi tipi a seconda dell’utilizzo e la pubblicità non specifica di che tipo sia la mascherina anche se ad occhio sembrerebbero quelle chirurgiche. Si noti però l’accento sul proteggere “gli altri” e sul fatto che la mascherina filtrante sia “per adulti” (non è che ne esistano per bambini).

E probabilmente dovremo attendere di vederle per capire meglio di che prodotto si tratti e chi proteggano. Ma di certo quello sarà il giorno in cui il Corriere farà il record di vendite in edicola.