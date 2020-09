I dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus in Italia oggi dopo i 1458 contagiati su 72.143 tamponi di ieri: 1008 nuovi contagi e 14 decessi. Un numero molto basso di tamponi, appena 45.309. Salgono comunque i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 197, 10 in più di ieri. Anche i ricoverati crescono: 80 pazienti in più nelle ultime 24 ore per un totale di 2122. Sono guarite 316 persone.

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 14 settembre

La suddivisione dei contagi regione per regione: nel Lazio oggi oggi 181 casi, 95 a Roma. Non ci sono nuovi decessi; in Lombardia oggi 125 nuovi casi e due decessi; in Toscana ci sono 59 casi in più rispetto a ieri. L’età media dei 59 casi odierni è di 43 anni circa. Trai i 59 positivi, 1 caso è ricollegabile a rientri dall’estero, 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi si registra anche un nuovo decesso, a Prato: si tratta di un uomo di 51 anni. I ricoverati sono 100 (3 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). In Basilicata 3 nuovi casi su 422 tamponi effettuati. I ricoverati sono 6 negli ospedali di Potenza e di Matera: una si trova in terapia intensiva all’ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi. Nelle Marche i positivi sono 11: sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Macerata e uno in provincia di Ancona. Questi casi comprendono quattro rientri dall’estero (Albania), un focolaio domestico legato a un soggetto di rientro dalla Croazia per un totale di tre casi positivi, un caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario e tre casi in fase di verifica.

In Alto Adige sono stati registrati 8 nuovi casi positiv. Invariato il numero di pazienti ospedalieri, ovvero 15 nei normali reparti e uno in terapia intensiva. In Veneto oggi 55 positivi in più rispetto a ieri e due decessi. Calano i ricoverati che oggi sono 151, 2 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono stabili a 20. In Puglia sono 61 i nuovi casi a fronte di 1.820 test effettuati. I casi sono cosi’ suddivisi: 48 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto. In Sardegna 55 nuovi casi registrati. Resta invariato il numero delle vittime, 140 in tutto. Ottantacinque i pazienti ricoverati in ospedale (+5 ), 16 (+2) quelli attualmente in terapia intensiva. Un solo nuovo caso di Coronavirus oggi in Abruzzo, ma dopo 47 giorni la regione registra il decesso numero 473: si tratta di un 79enne. E’ in provincia di Chieti, invece, che si registra il nuovo caso. In Valle d’Aosta continua la crescita di casi positivi: 3 contagiati in più sono stati scoperti nelle ultime 24 ore. Ora i casi positivi sono 39, di cui quattro ricoverati al Parini (uno in Rianimazione) e 35 in isolamento domiciliare. In Campania 90 nuovi positivi su 2.845 tamponi eseguiti. C’è una nuova vittima.