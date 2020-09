La situazione sul Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 265 contagi e 3 decessi di ieri: 125 casi positivi e due decessi. Salgono i ricoverati che oggi sono 262, 10 in più rispetto a ieri. Stabili i pazienti in terapia intensiva che sono 28 come nelle passate 24 ore. Le persone guarite sono 64. Sono stati effettuati 7.931 tamponi. articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per il 14 settembre

Tra i 125 nuovi positivi di oggi il bollettino della regione Lombardia sottolinea che per 12 casi si tratta di debolmente positivi, mentre 4 sono stati tracciati in seguito a test sierologico. Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province: a Milano 44 positivi di cui 21 a Milano città. Nella provincia di Monza e Brianza si registrano 31 nuovi contagi nelle ultime 24 ore; a Brescia 15 casi, a Bergamo 13; Como ha 11 nuovi positivi rispetto a ieri e Lecco 1. Le province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio oggi sono a zero casi.

Intanto il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, in visita all’Istituto “Luigi Lagrange” di Milano per il primo giorno di lezioni spiega “Contiamo di poter avere a breve i test rapidi a disposizione” nelle scuole della Lombardia per tracciare il coronavirus. “Il protocollo sanitario per le scuole sembra già ben avviato- assicura il governatore- bisogna fare in modo che ci siano meno giorni possibili di dubbio. Le risposte devono essere veloci, se si è positivi si va subito in isolamento, in caso contrario si torna in classe”