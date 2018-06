I soldi per il reddito di cittadinanza? Li mette la Merkel

Da Angela Merkel pronto ad affrontare le due emergenze italiane per eccellenza: immigrazione e povertà. Se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sa bene che per la cancelliera tedesca il restyling del Regolamento di Dublino è un capitolo difficile da mandar giù -causa i problemi interni al suo governo- il premier italiano arriverà stasera a Berlino pronto ad aprire un altro fronte: chiedere fondi europei ad hoc per affrontare il capitolo povertà, con un occhio attento ai minori. Conte – che andrà a Berlino con gli ultimi dati aggiornati sul tema – sarebbe dunque deciso, scrive l’Adn Kronos, a chiedere la creazione di un fondo ad hoc, che in parte potrebbe andare a coprire la misura del reddito di cittadinanza tanto cara ai 5 Stelle, o in alternativa maggiori margine di intervento, escludendo tuttavia a priori lo sforamento del tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil a cui guarda con preoccupazione l’Europa.

Intanto la cancelliera tedesca si è impegnata a cercare soluzioni alla crisi migranti a livello europeo e bilaterale, nel corso del vertice dell’Unione europea il prossimo 28 giugno. Merkel si è anche impegnata e a concordare una linea comune con i cristiano-sociali della Csu bavarese, il partner più a destra nel blocco conservatore della Grosse Koalition, favorevole al blocco delle frontiere tedesche ai migranti. “Siamo d’accordo di continuare a lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo di migliorare la gestione della politica migratoria e ridurre l’afflusso di profughi”, ha detto Merkel, la quale ha aggiunto che non sosterrà “soluzioni unilaterali” a scapito degli altri partner comunitari.