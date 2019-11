I seggiolini anti abbandono non si trovano nei negozi. L’obbligo scattato dal 7 novembre ha colto impreparati i rivenditori e il rischio dei 321 euro di multa è ancora presente, tanto che al ministero pensano a un rinvio delle sanzioni. Da Milano a Palermo, ieri si è registrato un assalto e i rivenditori hanno rapidamente finito le scorte dei sistemi che avvisano il guidatore, nel momento in cui lascia la macchina, della presenza di un bambino sul seggiolino posteriore.

Non bisogna dunque acquistare una nuova seduta, ma dotare il vecchio seggiolino ad esempio di placche bluetooth da attaccare alle cinture di sicurezza. Difficile che la domanda venga tutta soddisfatta prima di qualche mese. Sono circa 1,8 milioni i bambini tra 0 e 4 anni in Italia e per alcuni di loro, tra macchine di genitori e nonni, c’è più di un seggiolino. Intanto, denunciano dalla Chicco, online, anche su Amazon, i prezzi dei dispositivi salgono rispetto a quelli di listino. L’azienda ha mandato diffide a chi invece di 39,9 fa pagare 54,9 il suo prodotto universale, utilizzabile su tutti i tipi di seggiolino.

Proprio per questo ieri nel pomeriggio, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli con un video postato sul suo profilo Facebook ha tranquillizzato i genitori: «C’è la disponibilità del governo — ha detto — a intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni».

Le multe, fino a 300 euro, dovrebbe essere dunque rinviate, ma le famiglie devono cominciarea porsi il problema. Anche perché la legge prevede una decurtazione di 5 punti sulla patente. E qui c’è un altro punto cruciale: al momento, manca la disponibilità di tutto il parco di dispositivi necessario nei negozi, anche online.

