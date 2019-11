Gregorio De Falco verso Italia Viva

«Si è vero, ci sono stati dei contatti. Per il momento non vado, in futuro non è escluso»: Gregorio De Falco, senatore espulso dal MoVimento 5 Stelle per non aver votato la fiducia al governo Conte One mentre Gianluigi Paragone e Lello Ciampolillo, che non hanno votato la fiducia al Conte Bis, sono ancora tra i grillini, parla della sua possibile adesione a Italia Viva di Matteo Renzi. Ieri ha annunciato la possibilità con Repubblica:

Punta di diamante dei 5 Stelle alle elezioni 2018, eletto in Toscana nel collegio della costa nel listino proporzionale, fin da subito in rotta col Movimento per l’abbraccio con Salvini, fu espulso dopo mesi ad alta tensione soprattutto per la sua dichiarata ostilità al Decreto sicurezza: «Il Movimento 5 Stelle e i suoi vertici politici hanno tradito le idee del Movimento spostando l’asse del governo a destra» disse il giorno dell’addio. Oggi De Falco è un membro del Gruppo Misto del Senato, ha anche votato la fiducia al governo Conte bis. E ora è tentato da Italia Viva, sebbene non ancora deciso al passo ufficiale: «Non c’è stata alcuna interlocuzione diretta con Renzi ma ci sono stati dei contatti con Italia Viva. Per il momento non vado, resto senza tessere. Poi vedremo. In futuro non è escluso».

Il capitano del “Salga a bordo cazzo” non è l’unico: la viareggina Deborah Bergamini, un tempo vicinissima al Cavaliere, ha detto che il voto su Segre in Senato «è stato un grave errore» ed è data in uscita, così come l’ex sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo assieme alla Polverini. Quanto alla Carfagna, i contatti tra lei e Renzi sono frequenti, ma Giovanni Toti la vorrebbe con sé e la ex vicepresidente della Camera non ha ancora deciso che strada prendere.

Leggi anche: Come Salvini si dispiace per i vigili del fuoco morti a Quargnento dopo averli fregati