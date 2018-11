Il governo cade e si va al voto a marzo 2019?

Francesco Verderami sul Corriere della Sera tasta il polso degli umori della maggioranza Lega-M5S dopo le liti su decreto sicurezza e prescrizione, notando che ormai tra Carroccio e grillini è difficile trovare un punto d’incontro: agli emendamenti gialli sul Decreto Sicurezza di Salvini i verdi hanno risposto con quelli al decreto anticorruzione, che prendevano di mira Rousseau e la Casaleggio. Da qui è partita la lotta dei dispettucci incrociati:

Ecco cosa ha scatenato la reazione del Movimento, che ha presentato l’emendamento sulla prescrizione senza avvisare gli alleati. Di qui l’ennesimo braccio di ferro. È vero, ci penseranno i leader a trovare un compromesso ma intanto lo scollamento politico si riverbera nell’assenza di solidarietà tra i parlamentari delle due forze: in Transatlantico i capannelli «misti» di inizio legislatura non ci sono più.

Il distacco (anche fisico) è tale che ieri, in commissione Giustizia a Montecitorio, il leghista Paolini sussurrava ai colleghi di altri partiti: «Si corre verso il voto anticipato. Ma non a giugno, a marzo». C’è chi ci crede e chi — come il forzista Maran — ritiene sia «un gioco delle parti», utile a M5S e Lega per svolgere contemporaneamente il ruolo di maggioranza e opposizione.