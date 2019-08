I grillini vogliono il sì a Conte e la trattativa tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle si blocca, mentre il voto sulla piattaforma Rousseau non è stato indetto oggi. E così, come aveva minacciato Di Maio in una nota stampa (pubblicata su Twitter da Marco Di Fonzo di Sky), viene annullato il vertice in programma alle 11 tra le delegazioni del M5S, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, e del Pd, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando. A quanto si apprende da fonti Dem, una telefonata è giunta da Palazzo Chigi al Nazareno per annullare l’incontro.

Governo M5S-PD, la trattativa si blocca

La nota stampa ad usum delphini è sintomatica di una situazione non così serena. Il M5S accusa il PD di parlare “di incarichi e di ministeri, non si è parlato né di temi né di legge di bilancio”, ma subito dopo annuncia che non ci saranno incontri finché il PD non avrà dato l’incarico a Conte. Chi è che parla di incarichi, quindi?

Intanto i vertici del Pd stanno arrivando al Nazareno per confrontarsi con la segreteria dopo il vertice notturno di ieri sera tra il segretario Nicola Zingaretti, il vice Andrea Orlando, ed il leader del M5s Luigi Di Maio assieme al premier Giuseppe Conte per lavorare alla possibile formazione di una nuova maggioranza. Finora sono arrivati al Nazareno senza rilasciare dichiarazioni tra i vari la vice segretaria Paola De Micheli, i parlamentari Graziano Delrio Maurizio Martina, Dario Franceschini e Luigi Zanda. Molti dei nomi fanno parte del totoministri scatenatosi stamattina sui giornali. Secondo fonti DEM la trattativa non è però incagliata sul nome di Conte, ma su quello di Di Maio al Viminale.

