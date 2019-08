Governo M5S-PD, la maggioranza che balla al Senato

La possibile maggioranza del governo M5S-PD ha margini risicati, ma ad oggi più ampi di quelli che tenevano in piedi il governo Lega-M5S. I senatori sono 315 più sei senatori a vita, la maggioranza è a quota 161 e a conti fatti sarebbero 171 i voti che il governo Conte Bis potrebbe raggranellare a Palazzo Madama. Il conto si avvale dei 107 del M5S e dei 151 del PD, che già da soli arriverebbero a 158 (ovvero la maggioranza senza senatori a vita) e somma ai due partiti i 13 del gruppo misto, anche se a quanto pare Emma Bonino di +Europa non ha intenzione di votare la fiducia al nuovo esecutivo. Le cose potrebbero cambiare però perché invece Bruno Tabacci ha annunciato il suo supporto all’alleanza tra M5S e PD e, come sappiamo, i pullman li porta lui.

Il conto si avvale anche dei tredici senatori del gruppo misto, tra i quali ci sono anche i quattro di Liberi e Uguali, che potrebbero fornire il loro ok in cambio di un ministero di peso (si parla di Pietro Grasso alla Giustizia) e i cinque fuoriusciti dal MoVimento 5 Stelle che finora hanno votato il governo con la Lega senza troppi distinguo e potrebbero fare la stessa cosa anche perché in caso di scioglimento delle camere la loro ricandidatura tra i grillini è esclusa. Anche le Autonomie hanno annunciato da tempo il loro appoggio al Conte Bis, praticamente prima che venisse annunciato.

Leggi anche: Cospirazione Ursula: la teoria del complotto che ha mandato a casa Salvini