Il Golden Power per banche e assicurazioni

Il Golden Power è un insieme di diritti speciali che lo Stato, attraverso il governo, può esercitare per difendere i settori e le aziende considerati strategici per il paese. Viene introdotto con un decreto legge del 15 marzo 2012, dal governo Monti. Ma ha i suoi modelli di riferimento nella golden share britannica, introdotta ai tempi delle grandi privatizzazioni in Italia, e nell’action specifique francese. A differenza della golden share, si attua a tutte le società strategiche, sia pubbliche sia private. E, scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Claudio Tito, il governo pensa di estenderlo anche a banche e assicurazioni:

Sul tavolo del governo, che ha già maturato un orientamento in questo senso, è dunque riapparso un dossier che di tanto in tanto riemerge infrangendo il velo della “sicurezza nazionale”. Il dossier “Golden power”, ossia il potere dell’esecutivo di bloccare operazioni o passaggi di proprietà e controllo relative a società considerate strategiche. Quando l’interesse nazionale prevale, il governo può, ad esempio, stoppare offerte pubbliche di acquisto o di vendita considerate ostili. Lo può fare per le aziende considerate appunto “strategiche”: quelle che gestiscono fondamentali reti infrastrutturali come le telecomunicazioni, come quelle impegnate nel settore della Difesa o come quelle attive nell’energia. Adesso, però, è allo studio l’idea di allargare il perimetro delle società che possono essere sottoposte al controllo del “Golden power”.

Estenderlo, in primo luogo, al settore finanziario: banche e assicurazioni. La logica che sottintende questa scelta, e che potrebbe prendere forma nel prossimo decreto di aprile, si basa sulla necessita’ in questa fase di garantire liquidità al sistema produttivo italiano. Ma il punto più marcato è sempre lo stesso: la paura di perdere, in un momento difficoltà, alcune delle aziende fondamentali del Paese. La norma, in fase di studio negli uffici del Tesoro a Via XX Settembre, farebbe perno sull’attuale disciplina – modificata alla fine della scorsa legislatura – che già prevede per Cassa depositi e prestiti la possibilità di acquistare azioni di società che svolgono intermediazione finanziaria. Praticamente tutte le banche italiane (ad eccezione di un numero limitatissimo di banche cooperative) e la maggior parte della grandi assicurazioni. Il ruolo di Cdp, insomma, è destinato a crescere (a partire da Atlantia/Autostrade). Le attenzioni di molti, però, si concentrano su alcuni gruppi “storici” come le Generali, il cui azionariato è particolarmente frammentato (il socio principale, Mediobanca, detiene il 13 per cento) e in parte anche sulla stessa Piazzetta Cuccia. Ma, nelle intenzioni del governo, l’obiettivo ha un raggio ampio. E punta a proteggere il mantello della “italianità” anche le banche più grandi che al momento appaiono inattaccabili come Unicredit.