Global View: Totò, Peppino e il piano B

In questa puntata di Global View Fabio Scacciavillani e Alberto Forchielli parlano del Piano B per la vendita del debito pubblico ai fondi sovrani che avrebbe in mente il governo secondo le dichiarazioni di alcuni dei suoi più autorevoli esponenti. Salvini ha detto in un’intervista che fondi sovrani arabi erano interessati all’acquisto del loro debito, ma secondo Scacciavillani, che è Chief Strategist all’Oman Investment Fund, questo non è vero: perché i fondi arabi dovrebbero essere interessati ad aiutare un governo con la Lega dopo le parole non esattamente diplomatiche contro l’Islam dei suoi esponenti in questi anni?

Gli stessi dubbi valgono per il presunto aiuto di Putin, sbandierato (con smentita) da altri: perché la Russia dovrebbe prestare soldi a un paese di cui traballa la presenza nell’Unione Monetaria? Per riavere indietro lire invece che euro?