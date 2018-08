Gli insulti razzisti sul profilo di Daisy Osakue

L’aggressione con lancio di uova subita dalla nazionale di atletica Daisy Osakue non aveva motivazioni razziali, come ha scoperto la procura di Torino accusando tre ragazzi, Federico De Pascali, 19 anni, figlio del capogruppo PD di Vinovo, in provincia di Torino, Matteo Viviano e Fabio Montalbetti. Invece la motivazione dell’idiozia è evidente negli insulti che Daisy ha ricevuto nei giorni scorsi sul suo profilo facebook, dove si è scatenata un’orda di razzisti, ma-anchisti, ealloralefoibeisti e chi più ne ha più ne metta.

Per fortuna a rispondere pubblicamente a chi attaccava la nazionale di atletica senza motivo ci sono anche tanti che l’hanno difesa a spada tratta. Alessandro, ad esempio, le dà della pagliaccia e chiede la radiazione dalla Nazionale, per motivi che non spiega ma che saranno sicuramente interessantissimi.

Poi c’è Michele che pretende che Osakue parli di chi vuole lui, e segnatamente delle vittime degli attacchi di uova italiani a cui però nessuno pensa.

Poi c’è Lory che inventa che Daisy abbia detto che i bianchi sono razzisti perché vuole difendere gli afrikaners in Sudafrica (logico, no?)

Quindi c’è Antimo che ritiene che la ragazza si sia fatta vedere troppo mentre chi riceve un uovo in faccia, di regola, deve stare in penitenza almeno per un mesetto. Anche lui propone una squalifica dalla nazionale per motivi ignoti.

C’è quindi Mario che la sa lunga sulla vicenda perché ha appena scoperto (come un altro intelligentone che circola su FB) che Daisy è iscritta al PD.

Infine c’è Marco che non accetta che i centimetri dedicati sui giornali a Daisy siano superiori a quelli dedicati a Pamela “stuprata, uccisa, fatta a pezzi da un migrante”. Anche qui il campionato mondiale di cambio di discorso ha un probabile vincitore.

La carrellata di varia umanità prosegue con Luca che accusa Daisy Osakue di aver strumentalizzato l’episodio. La stessa cosa la pensa Giulia.

Infine c’è Alberto che dimostra di non essere per niente razzista dandole della prostituta e poi apostrofandola con un simpatico e affabile “merda bugiarda infame”.

Insomma, il lancio di uova nei confronti di Daisy Osakue non era evidentemente razzista. Il lancio di insulti su internet, invece…