Daisy Osakue: il boomerang dell’aggressione “razziale”

Alla fine il caso di Daisy Osakue si rivela un boomerang per il Partito Democratico. Gli esponenti PD e in particolar modo l’ex segretario Matteo Renzi l’aggressione alla nazionale di atletica a Moncalieri con annesso lancio di uova si erano esposti nei giorni scorsi dopo parlando di aggressione per motivi razziali. Una tesi sostenuta in primo luogo dalla stessa Daisy durante le interviste rilasciate il giorno dopo l’aggressione. I tre giovani aggressori di Daisy Osakue, sono stati identificati grazie ai filmati di una videocamera di sorveglianza che ha immortalato la targa del Doblò da cui è partito domenica sera, il lancio di uova. Uno di loro è Federico De Pascali, 19 anni, figlio del capogruppo PD di Vinovo, in provincia di Torino. Lui e i suoi due amici sono stati denunciati per lesioni e omissione di soccorso. Gli altri due che si trovavano sul Doblò si chiamano Matteo Viviano e Fabio Montalbetti.

«Anche i figli dei consiglieri comunali del Pd fanno delle cavolate. Da padre mi chiedo dove ho sbagliato…» ha detto a Repubblica De Pascali, l’ingegnere impegnato nel centrosinistra che ha come foto profilo del contatto whatsapp la maglietta rossa simbolo delle battaglie in difesa dei migranti. Non giustifica il figlio per quel che ha fatto, dice solo: «Hanno spento il cervello». Ma l’attacco politico del ministro degli Interni, Matteo Salvini, non si fa attendere: «Non godo per questo perché è un deficiente a prescindere delle idee politiche, però hanno montato una cagnara di una settimana su Salvini, fascismo, nazismo, razzismo. Poi se andiamo a vedere sono dei figli di papà, i cui papà magari guardano a sinistra. Non aggiungo altro, si commenta da sé. Ma qualcuno deve chiedere scusa».