Giulia Lazzari: i messaggi su Whatsapp del marito che l’ha uccisa

Giulia Lazzari è morta ieri all’ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dall’8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dal marito Roberto Lo Coco nella loro casa ad Adria, dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. La coppia aveva una figlia di 4 anni. Il marito è detenuto in carcere da sabato scorso, ed ora per lui l’accusa diventa di omicidio. Il Gazzettino oggi pubblica una chat su Whatsapp tra lei e lui messa online proprio da Lo Coco su Facebook:

Sono le 23.31 e lei, che aveva registrato il marito, nel suo telefono, come “Principe mio”,gli comunicava che l’indomani sarebbe uscita con la madre per andare a fare la spesa. Lui, che nella sua immagine profilo aveva una foto di loro due, guancia a guancia, le dice che va bene. Finita lì? Assolutamente no. Roberto aggiunge: «Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessun maschio. Se quando esci dal supermercato qualcuno dice arrivederci, tu fa finta di non sentire perché non puoi rispondere a un maschio. Mettiti una felpa lunga e larga e un pantalone largo così non si vedranno le forme del tuo corpo».

In coda al messaggio ci mette una faccetta sorridente e un cuore rosso. Lei si arrabbia: «Ma perché fai così?» gli domanda aggiungendo un emoticon con una faccina arrabbiata che sbuffa. E lui le risponde: «Perché se ti fai bella ti guardano tutti… invece così no e io risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio».

