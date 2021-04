Ieri vi abbiamo raccontato cosa è successo tra la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina e Giulia Bongiorno. In serata è intervenuta la ministra Marta Cartabia. Ecco cosa è successo

Come è finita la storia della sottosegretaria Macina e delle accuse a Giulia Bongiorno

C’e’ stato incontro di chiarimento tra la Ministra Marta Cartabia e la sottosegretaria Anna Macina, dopo le polemiche delle ultime ore sul caso del video della vicenda che riguarda il figlio di Beppe Grillo. La Bongiorno minaccia querele e la Lega chiede le dimissioni, ma pare che la vicenda si sia ricomposta con un semplice richiamo, come racconta Repubblica:

Vietato, per una sottosegretaria, intervenire a gamba tesa su un procedimento giudiziario in corso. È un principio cardine dello stile istituzionale, un comandamento non scritto, quello che Marta Cartabia è costretta a ricordare in serata, nel corso di un “chiarimento” con la sua sottosegretaria Anna Macina (M5S) per spegnere i troppi fuochi divampati nella lunga giornata politica, sempre a valle del devastante video postato da Beppe Grillo, tre giorni fa, in difesa del figlio indagato per stupro. Niente dimissioni dunque: ma un garbato «richiamo» ai suoi doveri, da parte della ministra

La sottosegretaria però al Fatto spiega di essere stata fraintesa:

“Sono incredula per l’equivoco che è nato. So bene che il ruolo da me ricoperto implica il rispetto e il riserbo per le indagini in corso. Il mio intento era quello di sgombrare il campo da equivoci, invitando tutti ad un passo indietro rispetto alla vicena giudiziaria. Doppiamente rammaricata, dunque, che sia stata interpretata come un’accusa o un’ingerenza ”.

Intanto Giulia Bongiorno conferma in un’intervista a Repubblica di voler portare Macina in tribunale: “Ho pensato che porterò la sottosegretaria in tribunale e agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti”.

