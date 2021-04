Cosa sta succedendo tra la sottosegretaria M5s Macina e la senatrice leghista Bongiorno

“Ma mi chiedo: il video non l’avrà visto Salvini?”. Questa risposta alla giornalista del Corriere della Sera l’ha data la sottosegretaria alla Giustizia in quota 5 Stelle Anna Macina. Di che si parla? Del video che ha tirato in mezzo Beppe Grillo, quello con cui voleva difendere il figlio (offendendo però la ragazza, presunta vittima) e in cui ha detto che c’è una prova, un video per l’appunto, in cui si vedrebbe – sempre a detta sua – che non si sia trattata di uno stupro. Ma che, al contrario, la ragazza fosse consenziente nel fare sesso con i quattro ragazzi su cui la Procura starebbe per decidere se procedere con il rinvio a giudizio o no. Ma la questione, ora, è un’altra: avvocato della ragazza e della sua famiglia è Giulia Bongiorno, già ministra della Pubblica amministrazione nel Conte I, oggi senatrice della Lega, molto vicina a Matteo Salvini. E a questo alludeva la sottosegretaria Macina:

In tv (Salvini) ha riferito di averne parlato con Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato della ragazza. E ha detto di aver saputo altri dettagli. Non è che questo video che non doveva vedere nessuno, lui l’ha visto? Sarebbe grave che si utilizzi per fini politici una vicenda in cui non si capisce se Bongiorno parla da difensore (che ha quel video), o da senatrice che passa informazioni al suo capo di partito di cui è anche difensore. Mi ha gelato sentirla dire che porterà il video di Grillo in Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul figlio. Cosa vuole fare, il processo alla famiglia? Rabbrividisco.

