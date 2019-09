Gipi e la battaglia di Bibbiano

Ieri a Propaganda Live è andato in scena un cortometraggio di Gipi intitolato “La battaglia di Bibbiano“, che ha messo in burla la strumentalizzazione politica operata dalla destra dell’inchiesta sui bambini contesi. Il filmato mette insieme tutte le sciocchezze sentite in questi mesi per utilizzare l’inchiesta a fini politici – a partire dalla storia dell’elettroshock – e si conclude con due anziani che si abbracciano dicendo: “Quanto male abbiamo fatto”.

